Nurten Yontar peruğu çıkarıp konuştu! Tüm milletvekilleri ayakta alkışladı

İsrail'in Lübnan'ı işgal girişimi ve bölgede yaşanan gelişmelerin ele alındığı TBMM Genel Kurulundaki kapalı oturumun ardından verilen aradan sonra TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca birleşimi açtı.

Yontar Meme Kanseri'ne dikkat çekti

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir'in sorunları ve ihtiyaçları, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce, Niğde'deki çiftçilerin durumu, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ise Meme Kanseri Farkındalık Ayına ilişkin gündem dışı konuşma yaptı.

Tüm milletvekilleri ayakta alkışladı

CHP'li Yontar, konuşmasının sonunda, "Yaşamak güzel fakat sağlıklı yaşamak ve yaş almak her şeyden daha güzel." diyerek peruğunu çıkardı, maske taktı. Genel Kuruldaki tüm milletvekilleri Yontar'ı ayakta alkışladı.