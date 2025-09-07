Nurullah Efe'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" davasındaki savunması nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" davası açıldı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) 2014 yılında Adana ve Hatay'da durdurulan MİT TIR'larına ilişkin dönemin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan hakkında "savaş suçu" işledikleri iddiasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvuruda bulunmuştu.

Başvurunun ardından HKP Genel Başkanı Nurullah Efe hakkında, Erdoğan ve diğer yetkililere hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Efe, bu davada "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası aldı.

Yargıtay, Erdoğan'ın olay tarihinde Cumhurbaşkanı olması nedeniyle Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yargılanması gerektiğine hükmederek kararı bozdu.

Bunun üzerine yeniden görülen davada Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi, 18 Ekim 2023'te Nurullah Efe'yi 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay ise cezayı 1 yıl 5 ay 15 güne indirerek hükmü kesinleştirdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nurullah Efe'nin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasının kesinleşmesi üzerine kurucu üyeliği, parti üyeliği ve yöneticiliğinin sona erdiğini açıkladı; parti avukatları ise karara itiraz etti.

Savunması nedeniyle Efe'ye yeni dava açıldı

Edinilen bilgiye göre, Nurullah Efe'nin 18 Ekim'deki MİT TIR'ları davasındaki savunması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Efe hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan dava açtı.

İddianamede, Efe'nin savunmasında iktidara yönelik "suç örgütü", "vatan satıcılık" ve "kaçak saray" eleştirilerinin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi ve Adalet Bakanlığı'nın Efe için kovuşturma izni verdiği ifade edildi.

İddianamede, Efe'nin soruşturma sırasında alınan ifadesine yer verildi.

Nurullah Efe, Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen MİT TIR'ları davasındaki savunmasında, Türkiye'nin siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlarına dikkat çektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmediğini kaydetti.

İddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin mahkemede yaptığı savunması sırasında kullandığı ifadelerin düşünceyi açıklama, yayma hürriyeti ve eleştiri sınırlarını aştığı, şeref ve itibarı ihlal edici nitelikte olduğu, bu ifadelerin düşünce özgürlüğü ve iddia ve savunma dokunulmazlığı bağlamında hukuki koruma görmesinin mümkün olmadığı ve şüphelinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik onur, şeref ve saygınlığına saldırı içeren ifadeler

kullanmak suretiyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçunu işlediği, ifadelerin açık bir şekilde gerçekleştirilen duruşma sırasında söylenmiş olması nedeniyle aleniyet unsurunun da gerçekleştiği, bu suretle şüphelinin atılı suçu işlediği incelenen tüm soruşturma dosyası kapsamından anlaşılmıştır."

Efe, 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle 9 Eylül'de Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.