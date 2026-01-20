Nusaybin'de Türk bayrağı provokasyonu: DEM Parti'den açıklama geldi

DEM Parti, Suriye'de yaşananlar nedeniyle bu haftaki grup toplantısını Kamışlı sınırındaki Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda yaptı. Toplantının ardından bir grup sınıra doğru yöneldi. Kamışlı sınırınd terör örgütü SDG yandaşları tarafından Türk bayrağına saldırıda bulundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise şu açıklamayı yaptı:

"Nusaybin-Qamışlo sınırında yaşanan bayrak indirme olayı bizleri derinden üzmüştür. Partimizin bayrakla ilgili herhangi bir sorunu yoktur. Toplumun ortak değeri olan bayrağa saygısızlığı kabul etmiyoruz. Haklı bir protesto yürüyüşünü provoke eden bu tür davranışları kesinlikle tasvip etmiyoruz."