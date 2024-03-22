Nusret Gökçe'nin restoranına silahlı saldırı

Nusret Gökçe'nin, İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki restoranına, sabah saatlerinde ateş açıldı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, saat 05.00 sıralarında Etiler'deki et restoranına motosikletle gelen 2 kişi silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar motosikletle kaçtı. Gece bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı inceleme sonucu bölgede 11 adet boş kovan bulundu. İş yerinde hasar olduğu öğrenilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.