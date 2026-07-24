NYT: İran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti

New York Times'ın İranlı ve Iraklı yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran yönetimi ABD tarafından hazırlanan ve Irak Başbakanı Ali el-Zeydi aracılığıyla iletilen ateşkes teklifini reddetti.

Haberde, teklifin perşembe günü Tahran'a ulaştırıldığı belirtilirken, anlaşmanın ayrıntıları paylaşılmadı.

İranlı yetkililer ise Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunu çözümsüz bırakan geçici bir anlaşmaya sıcak bakmadıklarını ifade etti.

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Gerilim iki haftadır sürüyor

Söz konusu gelişme, ABD ile İran arasında yaklaşık iki haftadır karşılıklı saldırıların devam ettiği bir dönemde yaşandı.

Habere göre İran, yeniden uygulamaya konulan ABD deniz ablukasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki gemileri hedef almayı ve Orta Doğu'daki ABD unsurlarına yönelik saldırıları sürdürürken, ABD de İran'daki askeri üsler ve altyapı tesislerine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Trump ve Erakçi'den karşılıklı açıklamalar

Irak Başbakanı Ali el-Zeydi, geçen hafta başında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüştükten sonra perşembe günü Tahran'ı ziyaret etti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ziyaret öncesinde el-Zeydi'nin Trump'ın mesajlarını iletebileceğini ancak Tahran'ın ABD ile yeni bir arabuluculuk süreci arayışında olmadığını söyledi. Erakçi, temel sorunun ABD'nin "mantıksız, aşırı ve hegemonik yaklaşımı" olduğunu savundu.

Trump ise perşembe günü yaptığı açıklamada İran'ın anlaşma yapmaya hazır görünmediğini ve İranlı liderlerin "kötü niyetli" olduğunu öne sürmüştü.