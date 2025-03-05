O ilde eski kimlik kullanan kalmadı! Şehrin tamamı yüzde 100'ü yeni kimliğe geçiş yaptı

Iğdır’da, yerleşim yerine göre 199 bin 393 kişi, Iğdır İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurarak eski tip nüfus cüzdanlarını yenisi ile değiştirdi. Iğdır Valisi Ercan Turan, kimlik kartı değişimi için kuruma en son gelen Aysun Temci ile görüştü. Vali Turan, kimlik değişiminde Iğdır'ın Türkiye genelinde ilk sırada yer aldığını ve yüzde 100'e ulaşan ilk il olduğunu söyledi.

Son kişi de kimliğini değiştirdi

Personeli tebrik eden Vali Turan, "Iğdır, yeni kimlik kartı değişimini tamamlayan birinci ve şu an tek il. 199 bin 393'üncü kişi olarak Aysun Hanım'ı tebrik ediyoruz. Bugünden itibaren Iğdır'da eski kimlik kartı olan hiçbir vatandaşımız kalmadı. Personelimizi de tebrik ediyorum. Olağanüstü gayret ederek, yeni kimlik kartı değişimini Türkiye'de ilk tamamlayan il olarak bizleri gururlandırdılar" dedi.