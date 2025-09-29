  1. Ekonomim
O ilde iki ilçede mavi denizanaları sahile vurdu: Görenler şaşkın (Video)

Bursa'da devasa mavi denizanaları Mudanya sahiline vurmaya başladı. Aynı manzara geçen hafta Gemlik sahilinde de yaşanmıştı. Vatandaşlar ve balıkçılar ise bu durumdan endişeli. Vatandaşlar Mudanya Belediyesi'nin sahilleri temizlemesini istediler.

Gemlik ve Mudanya'da bir süredir denizanası kabusu yaşanıyordu. Canlılara ve balık ağlarına zarar veren denizanaları havanın soğuması ve fırtına ile birlikte sahillere vurmaya başladı. Mudanya Güzelyalı sahillerinde yürüyüş yapanlar mavi denizanaları ile karşılaştı.

Birkaç gün öncesine kadar Gemlik Balıkçı Barınağı'nda denizanası yoğunluğundan geçilmediğini vurgulayan Dalarel, "Bu kötü rüyadan uyanmayı beklerken müsilaj başladı. Balıkçılar kara kara düşünmeye başlamışken çok ilginç bir gelişme oldu" dedi.

Dalarel, bir günde denizanalarının öldüğünü ve şu anda denizde bir tane bile görülmediğini belirterek, "Ölü denizanaları kıyıya vurdu. Onbinlerce deniz anası birden ortadan kayboldu. Müsilaj etkisiyle öldüğünü düşünüyoruz. Kasımda azalmasını bekliyorduk eylülde bittiler" diye konuştu.

Gemlik'ten sonra Mudanya'da da yaşanan aynı durum üzerine vatandaşlar belediyeleri temizlik için göreve çağırdı.
