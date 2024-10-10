Oba Makarna patlamasından bir acı haber daha! Can kaybı 4'e çıktı

Oba Makarna fabrikasında 15 Eylül’de meydana gelen korkunç patlamada, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Patlamanın ardından itfaiye ekiplerinin devam ettiği soğutma çalışmaları sırasında fabrika içinde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Mesut Şimay, 16 Eylül tarihinde Akyazı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Patlamada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 20 günlük yaşam savaşını kaybeden 22 yaşındaki Eray Kızıldağ'da 5 Ekim Cumartesi günü Hendek ilçesinden son yolculuğuna uğurlandı. Patlamada ağır yaralanan ve tedavisi İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam eden Güven Albayrak'tan da (24) dün acı haber geldi. 25 gündür yaşam mücadelesi veren Albayrak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ölü sayısı 4'e çıktı

İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Merve Menteş'ten de (26) acı haber geldi. Menteş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayrıca Merve'nin, 9 Kasım 2024 tarihinde dünya evine gireceği öğrenildi. 26 yaşındaki Merve'nin de hayatını kaybetmesi ile birlikte makarna fabrikasındaki patlamada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Yaşanan olayda 6 kişi tutuklandı

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde aralarında fabrika sahipleri ve yöneticilerin de bulunduğu 7 şüpheli 19 Eylül tarihinde Hendek Adliyesi'ne ifadeye çağrıldı. İfadeleri tamamlanan 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 1 kişi ise alınan ifadesinin ardından salıverildi. 20 Eylül'de sağlık kontrollerinden geçirilen ve Hendek Adalet Sarayı'na götürülen 6 şüpheliden fabrika müdürü V.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Fabrika sahipleri, 1 iş güvenliği uzmanı, değirmen sorumlusu ve elektrik bakım uzmanı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.