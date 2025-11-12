Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete’de

Yönetmelikle birlikte obezite ünitelerinde multidisipliner ekip yapısı ile elektronik takip sistemi zorunlu hale getirildi. Düzenlemenin amacı, obezite tedavisinin bilimsel standartlara, güvenli uygulamalara ve sistematik izleme süreçlerine dayandırılması olarak açıklandı.

Önce medikal tedavi yaklaşımı tüm merkezlerde zorunlu hale geldi

Yeni yönetmelik ile daha önce mevzuatta yer alan “önce diyet, yaşam tarzı değişikliği ve medikal tedavi” ilkesi, artık tüm obezite birimlerinde standart hale getirildi. Bu kapsamda hastaların tedavi sürecinde öncelikle yaşam tarzlarının düzenlenmesi, beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve gerek duyulması halinde psikolojik destek sağlanması esas olacak. Medikal tedavi uygulamaları bu aşamalardan sonra devreye alınacak. Cerrahi müdahale ise yalnızca klinik olarak gerekli görülen ve belirlenmiş kriterleri karşılayan hastalarda yapılabilecek. Böylece her hastaya kişisel ihtiyaçlarına uygun, bütüncül ve kademeli bir tedavi yaklaşımı sunulması hedefleniyor.



Obezite ünitelerinin klinik başarı ve performansı sistematik olarak değerlendirilecek



Düzenlemeyle birlikte obezite merkezlerinin sadece fiziki koşulları değil, tedavinin etkinliği, güvenliği ve klinik başarısı da takip altına alınacak. Merkezlerin performansları klinik kalite göstergeleri üzerinden değerlendirilecek ve sonuçlara göre “yeterli”, “kısmen yeterli” veya “yetersiz” şeklinde sınıflandırılacak. Kısmen yeterli bulunan merkezler için iyileştirme planı hazırlanması zorunlu olacak, yetersiz görülen merkezlerin faaliyetleri ise gerektiğinde durdurulabilecek. Bu sistemle birlikte hasta güvenliği, klinik kalite standartları ve hesap verebilirlik esaslarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Obezite cerrahisi sadece belgeli ve onay almış uzmanlar tarafından yapılabilecek



Yönetmeliğe göre obezite cerrahisi uygulamaları, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen “Obezite Cerrahisi Uygulama Belgesi”ne sahip genel cerrahi uzmanları tarafından gerçekleştirilebilecek. Ayrıca bu kapsama çocuk cerrahisi uzmanları da dahil edildi. Belge alabilmek için belirli sayıda vaka deneyimi, Bakanlık tarafından tanımlanmış eğitimlerin tamamlanması ve “Obezite Cerrahisi Onay Komisyonu” tarafından değerlendirilme şartı aranacak.



Obezite ünitelerine multidisipliner ekip ve elektronik takip zorunluluğu getirildi



Yeni düzenlemeye göre her obezite ünitesinde diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve ilgili uzman hekimlerden oluşan multidisipliner bir ekip bulunacak. Tedavi süreçleri elektronik kayıt sistemi üzerinden izlenecek ve yıllık değerlendirmelere tabi tutulacak. Bu sistem sayesinde tedavi etkinliği dijital olarak takip edilecek ve ülke genelinde karşılaştırılabilir klinik kalite verileri oluşturulacak.



Bilimsel, güvenli ve sürdürülebilir obezite tedavisi hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı, yürürlüğe giren yönetmelikle obezite tedavisinde bilimsel rehberlere dayalı, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir ulusal sağlık hizmeti modeli oluşturmayı amaçlıyor. Bu kapsamda cerrahi dışı tedavi programlarının güçlendirilmesi, bilimsel temelli uygulama birliğinin sağlanması, hasta güvenliği ve hesap verebilirliği esas alan bir denetim sisteminin kurulması ile klinik başarı göstergelerinin düzenli olarak ölçülmesi hedefleniyor.