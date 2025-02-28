Öcalan fotoğrafındaki ayrıntı dikkat çekmişti! Hatimoğullları o detayı açıkladı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, T24'ün Youtube kanalında katıldığı canlı yayında "Sayın Öcalan görüşmede, 'beni İmralı'dan çıkarın, artık umut hakkından faydalanayım' gibi asla bu konulara girmedi. Tek talebi kendi örgütüne yaptığı çağrının gerekliliklerinin yerine getirebilmesi için hem devlet nezdinde, hem de kendi örgütüyle yapacağı görüşmenin koşullarının oluşturulması. Bunu fiili olarak bize iletti" ifadelerini kullandı.

Görüntülü kayıt alındı

Öcalan'ın önünde yer alan mikrofonun sorulması üzerine Hatimoğulları "Heyetimize gönderilen bilgi, çağrının videolu olacağıydı. Biz de öyle biliyorduk. Son anda bakanın yaptığı açıklama aslında bizce de çok doğru görülmedi. Öcalan 'yönteme takılmayın' dedi. Bir kayıt alındı evet orada ama bizde yok. Heyetimizin yaptığı görüşmede Öcalan ilk görüşmede heyetten özel olarak talebi başta muhalefet partileri olmak üzere bütün siyasi partilerle kendisi adına görüşülmesi ve bazı mesajları iletti. İmralı heyetimizin gittiği ilk görüşmeden çıkan sonuçtu. Hatırlarsanız heyetimiz siyasi partilerle görüştü. Bunun dönütlerini çok merak ediyordu, muhalefetin nasıl karşılayacağını çok merak ediyordu." dedi.

"Mektubu kendisi yazdı"

Hatimoğulları "Mektubu el yazısıyla kendisi yazdı. İçerik olarak bir müdahalemiz olmadı. Sesli olsaydı Kürt toplumunun duygusuna daha çok hitap ederdi. Görüntü olsaydı pozitif yansırdı. 'Benim bu çağrım iyi anlaşılmalı' diyor. İlk görüşmede, "Kürt sorunun şiddet ve çatışmadan arındırılarak çözülmesinin yolu onu siyasi ve hukuki boyuta taşımaktır' dedi. Bu mesajla tıpatıp aynıdır." ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, Gazeteci Murat Sabuncu'nun "Kendi aranızda yaptığınız konuşmada Bahçeli'nin sağlığı ile ilgili bir şey tartışıldı mı?" sorusuna "Kendisi hasta olduğunu duymuş, sağlık durumunu da sordu bizlere de, biz de iyiye gittiğini söyledik." yanıtını verdi.