Öcalan ile görüşecek gazeteciler belli oldu mu? DEM Parti'den açıklama geldi
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşecek gazetecilerin belirlendiği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu açıkladı.
Sosyal medyada bazı hesaplar İmralı Adası'na yakın zamanda gazetecilerin gideceğini, gidecek isimlerin de netleştiğini yazdı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na Ruşen Çakır, Hasan Cemal, Eyüp Burç, Cengiz Çandar ve Arzu Yılmaz'ın gideceği iddia edildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "İmralı Adası’nda Sayın Öcalan ile görüşecek gazetecilerin isimlerinin belirlendiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.