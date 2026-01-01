Öcalan'a Özgürlük mitingi ertelendi
Cumartesi yapılması planlanan "Öcalan'a Özgürlük" mitingi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
4 Ocak Pazar günü Diyarbakır'da düzenlenmesi planlanan "Öcalan'a Özgürlük" mitingi, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
MA ve ANKA'nın aktardığına göre DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilmesi planlanan "Abdullah Öcalan'a Umut ve Özgürlük mitingi" olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendi. Diyarbakır'da iki gündür yoğun kar yağışı etkili olurken özellikle ulaşımda sıkıntılar yaşanıyor.
Ayrıntılar Geliyor