Öcalan'dan Özgür Özel'e mesaj: Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer

Öcalan'dan Özgür Özel'e mesaj: Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer
DEM Parti İmralı Heyeti’nin aktardığına göre Abdullah Öcalan, son görüşmede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e selamlarını ileterek partinin Meclis’te kurulacak İzleme Kurulu’na üye vermesi gerektiğini söyledi. Öcalan, sürecin “hukuk ve demokrasi kanalı” açısından önemli olduğunu savunurken "Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" dedi.
DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan'la 1 Ağustos Cumartesi günü yaptığı son görüşmede Öcalan'ın YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e selamlarını ileterek YENİ Parti'nin Meclis'te kurulacak İzleme Kurulu'na üye vermesi gerektiğini söylediğini aktardı.
Aktarıma göre, bu kurulun kurulmasını YENİ Parti için istediğini kaydeden Öcalan, "‘Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?’ diyorlar ya… Her gün 'hukuk ve demokrasi' diyorlar. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP’lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. ‘Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için hele sizin için son şanstır’ demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer" ifadelerini kullandı.
Yasa çıkmadan 9 gün önce yapılan görüşmede Öcalan, yasa çıktıktan sonra HDP'nin yapısında da değişiklikler olacağını şu ifadelerle aktardı:
"Bu süreç tümüyle örgütsel yapımızı, ideolojik programımızı gözden geçirmeyi gerektirir. Yasadan sonra tüm hareket planlarımızı, siyasi çalışmalarımızı yasayla uyarlı hale getirmek için görüşmeler yapacağız. Benim şimdi organize edeceğim hareket, Demokratik Toplum ve Cumhuriyet hareketidir. Eskiden bağımsızlıkçıydık. Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız. Bunun hem tarihsel hem de toplumsal zemini var.“
Medyascope'tan Ruşen Çakır'ın Öcalan'la İmralı Heyeti'nin yaptığı son görüşmeye dair notları aktardığı yazısının ilgili bölümü şöyle:
“Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer”
Heyet kendisine “Özgür Özel’in bir açıklaması oldu. Sürece destek veriyordu. Kürt sorunu kendileri açısından stratejik bir konu ama önce yasayı görmek istediklerini belirtiyorlar” deyince Öcalan şöyle diyor:
“Özgür Bey’e özel selamlar. Bir yetkilisi Meclis İzleme Kurulu’na katılmalı. Ben bu kurulu CHP için dayattım. ‘Acaba bizi mi tasfiye ediyorlar, Cumhur İttifakı ile birleştiler, bizi mi yok edecekler?’ diyorlar ya… Her gün hukuk ve demokrasi diyorlar. Bunun yolu bu çalışmadan geçer. Biz AKP’lilerle değil, devletle demokratik hukuk çözümünü tartışıyoruz. ‘Hukuk ve demokrasi kanalını açmak herkes için hele sizin için son şanstır’ demelisiniz. Demokrasinin yolu Silivri’den değil, İmralı’dan geçer.
“Bu, 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir“
Solcular da cumhuriyet dışıdır. Sol grupları da dahil edeceğiz. Hem solculuklarını hem cumhuriyetçiliklerini karşılayacak bir harekete ihtiyaç var. Bunun hazırlığına girin (…) Büyük bir cumhuriyet hamlesine bir halk olarak, kültür olarak katılıyoruz. Solcular da anlamıyorlar. İlk yüzyılda hepsi işkenceden geçti. Biz bu yüzyılda demokratik cumhuriyetle bütünleşiyoruz. Bu solcular için de bir fırsat, şerefli bir ortaklıktır.”
“Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız”
Yasa çıkarsa tüm örgüt formatımız değişmek demek zorunda. HDP kurulduğunda böyle bir durum yoktu, bu akla bile gelmiyordu. 2013 yılında bir diyalog kapısı açıldı ve bu HDP’yi doğurdu. Bu süreç tümüyle örgütsel yapımızı, ideolojik programımızı gözden geçirmeyi gerektirir.
Yasadan sonra tüm hareket planlarımızı, siyasi çalışmalarımızı yasayla uyarlı hale getirmek için görüşmeler yapacağız.
Benim şimdi organize edeceğim hareket, Demokratik Toplum ve Cumhuriyet hareketidir. Eskiden bağımsızlıkçıydık. Artık siz engelleseniz bile cumhuriyetçi olacağız. Bunun hem tarihsel hem de toplumsal zemini var. Çünkü Kürtler henüz cumhuriyete katılmamış.
"Yasa çıktıktan sonra herkes beni duyacak"
Ben yasanın çıkmasını bekliyorum. Yasa çıktıktan sonra herkes beni duyacak. En az cumhuriyetin kuruluşundaki çalışma ve fedakârlık kadar, ki cumhuriyet Kürtlersiz kurulmadı. En az başlangıçtaki kadar bir demokratik cumhuriyet çalışması sözü veriyorum.
Bu 86 milyona, herkese gerekir. 86 milyon için yapılacak büyük bir hizmettir. Bölgenin ve ülkenin kaderini etkileyecek, demokratik bir anayasanın önünü açacak, ekonomik olanakları büyütecek bir sürecin önünü açacak.
Demokratik cumhuriyete sonuna kadar kapı aralanıyor. Buna bir bayram coşkusuyla yaklaşılabilir. Bin kilometrelik yolun ilk adımı. Bin kilometrelik bir yol için ilk adımı atıyoruz. Herkese demokrasi için bir adım atmış oluyoruz.“