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Öcalan'dan Ramazan Bayramı ve Nevruz mesajı

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın Ramazan Bayramı ve Nevruz mesajını paylaştı.

Haber Merkezi
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Öcalan'dan Ramazan Bayramı ve Nevruz mesajı
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DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı cezaevinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin açıklama yapan Ömer Öcalan "Ramazan Bayramı vesilesiyle İmralı Ada Hapishanesi’nde bulunan Sayın Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, Veysi Aktaş ve Ömer Hayri Konar ile 31 Mart tarihinde (bugün), aileleri olarak bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye, Orta Doğu ve dünyada önemli gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, Sayın Abdullah Öcalan‘ın mesajını kamuoyunun bilgisine sunuyorum: 'Newroz’da halkımızın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısını büyük bir coşku ile sahiplenmesini selamlıyorum. Tekrardan halkımızın Newroz’unu ve Ramazan Bayramını kutluyorum'." ifadelerini kullandı.

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