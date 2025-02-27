Öcalan'ın çağrısı için 2 ilde dev ekranlar kurulacak
DEM Parti heyetinin bugün İmralı dönüşü saat 17.00'de yapacağı açıklama için Diyarbakır ve Van’da meydanlarda dev ekranlar kurulacak.
Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının yer alacağı İmralı Heyeti açıklaması Diyarbakır ve Van’da dev ekranlarda yayınlanacak.
DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri sosyal medyada paylaşım yaparak vatandaşları açıklamayı izlemeye davet etti.
Van DEM Parti il örgütünün ‘Asrın çağrısını Van’da kitlesel karşılıyoruz’ başlıklı çağrısında “Abdullah Öcalan’ın yapacağı onurlu barış çağrısını birlikte karşılama amacıyla tüm Van halkını kent meydanına davet ediyoruz’ denildi.
Diyarbakır DEM Parti il örgütü de Sur ilçesindeki meydanda kurulacak dev ekranlardan yayın yapılacağını duyurdu.