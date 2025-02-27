Öcalan'ın çağrısının paylaşılacağı yer belli oldu

DEM Parti'de yedi kişiden oluşan İmralı Heyeti, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan, Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Öcalan ile 3’üncü görüşmeyi gerçekleştirmek üzere İmralı Adasına doğru yola çıkmıştır" ifadelerine yer verildi.

Heyet nerede açıklama yapacak?

İmralı heyeti İstanbul'da açıklama yapacak. DEM Parti açıklamanın nerede olacağına dair bilgi verdi.

Partiden yapılan açıklama şu şekilde:

"DEM Parti İmralı Heyeti’nin Sayın Öcalan ile görüştükten sonra bugün (27 Şubat Perşembe) saat 17:00’de Elit World (Taksim) Otel’de açıklama yapacaktır. Frekans bilgileri ayrıca paylaşılacaktır."

Dev ekranlardan izlenecek

Öcalan’ın çağrısının yer alacağı İmralı Heyeti açıklaması Diyarbakır ve Van’da dev ekranlarda yayınlanacak.

DEM Parti Diyarbakır ve Van il örgütleri sosyal medyada paylaşım yaparak vatandaşları açıklamayı izlemeye davet etti.

Van DEM Parti il örgütünün "Asrın çağrısını Van’da kitlesel karşılıyoruz" başlıklı çağrısında “Abdullah Öcalan’ın yapacağı onurlu barış çağrısını birlikte karşılama amacıyla tüm Van halkını kent meydanına davet ediyoruz’ denildi.

Diyarbakır DEM Parti il örgütü de Sur ilçesindeki meydanda kurulacak dev ekranlardan yayın yapılacağını duyurdu.

İmralı süreci Bahçeli'nin çağrısıyla başlamıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasında bulunmuştu. DEM heyeti, iki kez Öcalan ile görüştü. Gözler artık İmralı'dan gelecek çağrıda.