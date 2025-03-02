Öcalan’ın çağrısının perde arkasına ilişkin açıklama yapan Özgür Özel'e İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının perde arkasına ilişkin bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyetin eşlik ettiğini söylemişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Öcalan'ın PKK'ye silah bırakma çağrısının ardından Özel'in adını vermeden iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"'Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa çalışmalar yapıyor' iddiaları kesinlikle doğru değildir.

Öcalan'ın 'silah bırakma ve örgütün kendisini feshetme çağrısı' karşılığında devletle herhangi bir anayasal/yasal değişiklik pazarlığı söz konusu değildir. 'Terörsüz Türkiye'ye doğru olumlu adımlar atılmasını engellemek isteyenler tarafından yürütülen/yürütülecek olan dezenformasyon faaliyetlerine itibar edilmemelidir."

“Terörsüz Türkiye” hedefi çerçevesinde çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir.



Abdullah Öcalan’ın örgüte yönelik yaptığı çağrı için ortaya atılan “Bir yıla aşkın süredir müzakere yürütülüyor. Anayasa Mahkemesi’nin bir üyesi, Yargıtay üyeleri, Yüksek Hakimlerin bulunduğu… pic.twitter.com/OCrfTq1MCY — Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) March 2, 2025

Özel ne söylemişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ni ziyaretinin ardından YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ile basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.

Burada Öcalan'ın çağrısının perde arkasına dair açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı, bir yılı aşkın süredir müzakerelerin yürütüldüğünü, görüşmelere devlet adına birisi tam yetkili, dört kişilik bir heyetin eşlik ettiğini söylemişti.

"Sizin bilginizle Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi, Yargıtay'dan üyeler, yüksek hakimlerin bulunduğu 20'nin üzerinde hukukçudan oluşan bir masa bir yerde çalışma yapıyor olacak" diyen Özel, "Olursa sahiplenirim, iyi sonuçlar olursa bana yarasın, kötü sonuçlar olursa uzak durayım. Bu millet böyle kandırılabilecek, zekası hafife alınabilecek bir millet değil. Bir iş bir işi yapacaksan onun sorumluluğunu alacaksın, cesaretini göstereceksin. Millet sana bunun görevini vermiş, yetkisini vermiş" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili net bir açıklama yapması gerektiğini belirten Özel, şunları kaydetmişti: "Biz Recep Tayyip Erdoğan'ın gizli ajanda pazarlıklarının kenarda hiçbir şey yokmuş gibi meseleyi edilgen bile değil, korkak bir şekilde bir yerden izleyip bütün siyasi riski ortağının sırtına yükleyip buradan bir avantaj çıkarsa gidip nemalanırım demesini son derece samimiyetsiz buluyoruz."