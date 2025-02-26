Öcalan'ın mesajı videolu mu olacak? Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanlığı, DEM Parti'nin İmralı'ya yapacağı üçüncü görüşmeye onay verdi. Söz konusu ziyaretin yapılacağı açıklanırken, Ahmet Türk'ün de yer alacağı heyetin 7 kişiden oluşacağı öğrenildi.Heyet, ziyaret sonrası yarın kamuoyuna açıklama yapacak.

Çağrı videolu mu olacak?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmrailı heyetinin ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulundu. Öcalan'ın videolu çağrı yapacağı tartışmalarına ilişkin "Daha önce de açıkladığımız gibi hükümlülerin cezaevinde yakınları, avukatlarıyla nasıl görüşecekleri mevzuatımızda belli. Dolayısıyla hükümlünün cezaevinden video vasıtasıyla ilgili mevzuatımız buna uygun değil." ifadelerini kullandı.

"Tüm hedef terörsüz Türkiye"

Tunç "Bu çerçevede, Sayın Bahçeli'nin grup toplantısında başlattığı Terörsüz Türkiye hedefi var. Sayın Bahçeli'nin bu çağrısına sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi var. Tüm hedef terörsüz Türkiye. 40 yıldan bu yana bu ülkeye çok büyük zarar veren terör örgütünün kendisini feshetmesi, tüm hedef bu. Huzurlu bir geleceğe Türkiye'nin adım atması konusunda büyük bir çaba söz konusu. Bunun terörün sonlanmasıyla gerçekleşmesi önemli. 40 yıldan bu yana çok büyük kayıplar yaşadık, şehitler verdik, maddi manevi kayıplar oldu. Ülkemizin gelişmesinin önündeki en büyük engel terördü. Özellikle terör örgütünün feshine yönelik bir açıklama yapılacaksa ebetteki bunun muhatabı, terör örgütü elebaşı bu açıklamayı terör örgütüne yönelik yapacak ve terör örgütü de silah bıraktığında da ülkemizin terörsüz bir Türkiye adımı atması konusunda önemli bir aşamaya geçilmiş olacak" dedi.

Mevzuatta değişim olacak mı?

Bakan Tunç, "Mevzuatta bir değişiklik yapma ihtimali var mı?" sorusuna, "Yarın DEM Partililerin görüşmeleri bir gerçekleşsin, sonraki süreçte gerekli açıklamaları yaparız. Ama şu anda öyle bir durum söz konusu değil" dedi.