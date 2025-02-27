Öcalan'ın Türkçe ve Kürtçe okunacak çağrısını kimlerin okuyacağı belli oldu

Sabahın erken saatlerinde İmralı Adası'nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen yedi kişilik İmralı Heyeti, beklenen açıklamayı saat 17:00'de yapacak.

Heyet, basın açıklamasının yapılacağı Taksim’deki Hill Otel'e giriş yaptı. "Fotoğraflı" yapılacağı konuşulan çağrıyı Türkçe olarak Pervin Buldan, Kürtçe olarak Ahmet Türk okuyacak. Çağrı aynı zamanda Arapça ve İngilizce olarak da servis edilecek.

Basın toplantısında Ahmet Türk, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, milletvekili ve Abdullah Öcalan'ın avukatı Cengiz Çiçek ile yine Öcalan’ın avukatlarından Faik Özgür Erol yer alacak.

Basın toplantısı, DEM Parti tarafından Diyarbakır’ın Dağkapı Meydanı ve Van’daki Kent Meydanı’nda kurulacak LED ekranlarla canlı izletilecek.