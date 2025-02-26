Öcalan'la üçüncü kez görüşmeye Ahmet Türk de gidiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrıyla başlayan süreçte DEM Parti'nin İmralı heyeti bugüne kadar iki kez terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü. 22 Ocak'taki ikinci görüşmenin ardından üçüncü görüşmenin olacağı bilinse de tarih net değildi.

Daha önce iki kez İmralı’ya giden ve dönüşlerinde siyasi parti liderleri ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ndeki parti başkanlarıyla görüşen heyetin, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda 27 Şubat’ta yeniden adaya gitmesi bekleniyor.

Heyette Ahmet Türk de yer alacak

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın edindiği bilgilere göre bu görüşmede DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yanı sıra yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk de yer alacak. Ahmet Türk, 2009 yılında Ayla Akat Ata ile birlikte İmralı Adası’na giden ilk milletvekili olmuştu.

Adalet Bakanlığı’ndan yanıt bekleniyor

DEM Parti heyetinin Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruya bugün (26 Şubat) yanıt verilmesi bekleniyor. Parti, Öcalan’ın yapacağı çağrı için adaya beş kişilik bir heyetle gitmek istiyor. Ancak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un “mevzuata uygun değil” açıklaması nedeniyle heyetin kaç kişiden oluşacağı ve çağrının görüntülü mü yoksa yazılı mı yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

Çağrının görüntülü olması talep ediliyor

DEM Parti heyetinin tutumu, tarihi olarak nitelendirilen bu çağrının görüntülü olmasının daha inandırıcı olacağı yönünde. Heyet, üçüncü İmralı görüşmesi için hazırlıklarını tamamlıyor.