Odalar, bakanlık izni olmadan deprem yardımı yapabilecek

MERVE YİĞİTCAN

Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) talebi doğrultusunda tüm odalara bakanlık izni olmaksızın ihtiyat hesaplarından deprem bölgesine yardım aktarılması için yetki verdi. Bu kapsamda İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayı meclis toplantısında oy birliği ile odanın ihtiyat hesabından deprem bölgesine 200 milyon TL’lik yardım bütçesi ayrılmasına karar verdi.

Konuyla ilgili meclis toplantısında konuşan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “200 milyon TL ihtiyat hesabından karşılanacak. TOBB’un talebi üzerine Ticaret Bakanlığı ivedilikle bir karar aldı. Bütün ticaret odalarının ihtiyat hesaplarından deprem yardımında kullanılacak bütçelerin bilahare bakanlıktan yetki alınmasına ihtiyaç duyulmadan devreye alınabileceği konusunda karar verildi. Biz de ihtiyat hesaptaki varlığımızı dikkate alarak 200 milyon TL’ye kadar bu yetkiyi istirham ediyoruz. Zaten bunun 36 milyon TL’sini kullanmış olduk” ifadelerini kullandı.