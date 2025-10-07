Ödül töreninde Tamer Karadağlı krizi! Davetliler salonu terk etti

  1. Ekonomim
27. Afife Tiyatro Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü alan Sükun Işıtan, Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmesi salonda tepkiye neden oldu.

27. Afife Tiyatro Ödülleri töreninde “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünün sahibi tiyatrocu Sükun Işıtan oldu.

Ödülünü alırken, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı’ya teşekkür eden Işıtan, “Her türlü karşı çıkmasına karşın sahnede nefes aldığımı bildiği için, idari görevimin yanında oynamama çok destek olan, çok değerli dostum, sevgili arkadaşım, genel müdürümüz Tamer Karadağlı’ya teşekkür etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Işıtan’ın teşekkür konuşmasının ardından salondan yuhalama ve ıslık sesleri yükselirken, bazı davetliler törenden erken ayrıldı.

