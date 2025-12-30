Ödüllü yönetmen Seren Yüce evinde silahlı saldırıya uğradı
Altın Portakal ödüllü yönetmen Seren Yüce, evinde kapısını çalan kasklı bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan Yüce hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis çalışma başlattı.
İddiaya göre kasklı bir kişi, Yüce’nin kapısını çaldıktan sonra ateş açtı.
Yaralanan yönetmen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
TV100'den Çağdaş Evren Şenlik’in haberine göre olayın ardından Yüce’nin eşinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Evde ve çevrede inceleme yapan ekipler, saldırganın kaçtığını belirledi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dijital platformlarda yayınlanan "Masum", "Kulüp" ve "Kasaba" dizilerinin yönetmeni Seren Yüce’nin sağlık durumunun takip edildiği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.