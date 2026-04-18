OECD’den Türkiye’ye “kilit ülke” mesajı

Schaal, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da OECD-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi. Schaal, "Türkiye, OECD'nin çok önemli bir kurucu üyesi ve aktif ortağıdır" dedi.

Schaal, Türkiye'nin, OECD'nin Paris dışında sahip olduğu az sayıdaki merkezlerden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, Türkiye'nin bölgesel bağlamda yürütülen çalışmalara öncülük ettiğini dile getirdi.

"İstanbul, tüm bölgesel programların bir araya geldiği bir merkez"

İstanbul merkezinin yalnızca Türkiye değil diğer bölgeler için de önemine işaret eden Schaal, "Burası, Avrasya, Güneydoğu Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Asya ve hatta Latin Amerika ve Karayipler gibi tüm bölgesel programlarımızın bir araya geldiği bir merkez." diye konuştu.

Schaal, bu ay içinde İstanbul'da OECD Yükselen Pazarlar Forumu'nun düzenlenmesinin planlandığını, kritik mineraller konusunun ele alınacağını belirtti.

Foruma Nijerya, Kenya, Peru ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu ülkelerden çok sayıda bakanın katılacağını dile getiren Schaal, "Bu durum, İstanbul'un bir araya getirme gücünü gerçekten ortaya koyuyor ve bu, şu anda yürüttüğümüz en önemli projelerden biri." dedi.

Çatışmalar nedeniyle büyüme tahminleri düşürüldü

Dünyadaki çatışmalara ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Schaal, bunların iş dünyası için olumsuz etkilerine işaret etti.

Özellikle Orta Doğu'daki gerginliğin enerji fiyatlarında derin etkisinin bulunduğunu dile getiren Schaal, 2026 yılı için büyüme tahminlerinin yüzde 2,9'a, 2027 yılı için de yüzde 3'e düşürüldüğünü belirtti.

Schaal, bu kapsamda görüşmeler ve müzakerelerin devam etmesinin olumlu bir gelişme olduğunu vurguladı.

Dünyadaki durum göz önüne alındığında ADF'nin uluslararası diyalog açısından kilit konumda bulunduğunun altını çizen Schaal, ADF'nin yalnızca dış politika değil jeopolitik ve jeoekonomik bağlamda çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.