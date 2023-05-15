Oğan: Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor

Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçimle ilgili açıklama yaptı.

Seçimi 3. sırada tamamlayan Oğan şunları söyledi: "Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri ön gördüğümüz bir şeydi. Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor. YSK Başkanı'nın açıklamasını duyduk, sandıkların yüzde 50'sinin sisteme girildiğini söylüyor. AA ve ANKA'ya baktığımızda çok farklı sonuçlar görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacaklar. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz.

Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu, son günlerde biz pazarlık içine girecekmişiz gibi lanse edildi.

Biz anayasanın ilk 4 maddenin değişmezliği, 3 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki faiz enflasyon saçmalığından kurtarılması gibi. Bizi sanki koltuk derdinde olmak isteyen bir yapıymış gibi göstermek istediler. Gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın rolü onların hayal ettiğinden çok daha önemliymiş."