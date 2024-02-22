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Oğlunu tabancayla vuran baba hayatına son verdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oğlunu tabancayla öldüren baba aynı silahla intihar etti.

Haber Merkezi
AA
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Oğlunu tabancayla vuran baba hayatına son verdi
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Derviş Nebi Köse, (52) ile 25 yaşındaki oğlu Oğuz Kağan Köse arasında Pınarbaşı Mahallesi Şamil Sokak'taki evlerinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın sokakta devam etmesi üzerine baba Köse, oğlunu tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Ağır yaralanan baba ve oğul, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Elbistan Devlet Hastanesi'nde yaşamlarını yitirdi.