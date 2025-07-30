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OGM: Çankırı’daki orman yangını kontrol altına alındı

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangına müdahale eden ekiplerin çalışmalarıyla alevlerin söndürüldüğünü, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Haber Merkezi
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OGM: Çankırı’daki orman yangını kontrol altına alındı
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Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dün Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çankırı Yapraklı'da meydana gelen yangın ekiplerimizin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

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