OGM: Çankırı’daki orman yangını kontrol altına alındı
Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Orman Genel Müdürlüğü, yangına müdahale eden ekiplerin çalışmalarıyla alevlerin söndürüldüğünü, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), dün Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Çankırı Yapraklı'da meydana gelen yangın ekiplerimizin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerine yer verildi.
🔥 KONTROL ALTINDA#Çankırı #Yapraklı'da meydana gelen yangın ekiplerimizin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınmıştır.— Orman Genel Müdürlüğü (@OGMgovtr) July 30, 2025
Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor.