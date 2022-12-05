OGM işçi alımı yapacak! 224 personel istihdam edilecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) işçi alımı yapacağına dair ilanı kurumsal internet sitesinden yayımladı.

İlana göre, OGM işçi alımı kapsamında 141'i engelli, 83'ü eski hükümlü olmak üzere toplam 224 daimi işçi istihdam edilecek.

OGM işçi alımı başvuruları İŞKUR üzerinden toplanacak. Adaylar başvuru işlemlerini 6-12 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek.

Alımlar için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak ve bu sınavlara kadro sayısının dört katı kadar aday çağrılacak. Adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Kuranın çekileceği yer ve kura tarihi OGM internet sitesinden duyurulacak.

Engelli işçi alımı şartları

Genel şartlar

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak,

8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,

9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

Özel şartlar

1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

MEB onaylı;

*Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

*Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

*Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

*İnsan Kaynakları Sertifikası,

*Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

*Halkla İlişkiler Sertifikası,

*Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

*Genel Muhasebe Sertifikası,

*Çağrı Merkezi Sertifikası

Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

2.En az Ortaöğretim mezunu olmak.

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

Eski hükümlü işçi alımı şartları

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak,

4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,

5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,

7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

9. İŞKUR Açık İş İlanları Ulusal düzeyde yapılacaktır.

Özel şartlar

1.En az ortaöğretim mezunu olmak,

2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),

3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.