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OGM'de iki genel müdür yardımcısı ve bir bölge müdürü görevden alındı

Orman Genel Müdürlüğünde iki genel müdür yardımcısı ve bir bölge müdürünün görevden alındığı bildirildi.

Haber Merkezi
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OGM'de iki genel müdür yardımcısı ve bir bölge müdürü görevden alındı
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Orman Genel Müdür Yardımcıları Zekeriyya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.

Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Orman Genel Müdür Yardımcıları Zekeriyya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.

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