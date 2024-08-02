OGM'de iki genel müdür yardımcısı ve bir bölge müdürü görevden alındı
Orman Genel Müdürlüğünde iki genel müdür yardımcısı ve bir bölge müdürünün görevden alındığı bildirildi.
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Orman Genel Müdür Yardımcıları Zekeriyya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.
Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Orman Genel Müdür Yardımcıları Zekeriyya Nane ve Recep Ateş ile Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici görevden alındı.
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