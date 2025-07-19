OGM’den vatandaşlara yangın uyarısı: Sıcaklık 6 ila 12 derece artacak
Orman Genel Müdürlüğü, 19-25 Temmuz tarihlerinde sıcaklıkların 6 ila 12 derece artacağını belirterek, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 19-25 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının 6 ila 12 derece artmasının beklendiğini açıkladı ve orman yangınlarına karşı vatandaşları uyardı.
OGM'nin açıklamasında, mevsim normallerinin üzerine çıkacak sıcaklıkların düşük nem ve rüzgarla birleşmesinin yangın riskini önemli ölçüde artırdığına dikkat çekildi.
"Yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı"
“Anız yakmayın, sigara izmaritini yere atmayın, açık alanda ateş yakmayın, cam şişeleri doğaya bırakmayın” denilen açıklamada, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğu vurgulandı.
Bir anlık dikkatsizliğin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çeken OGM, yangınlarla mücadelede önleyici tedbirlerin önemini hatırlattı.