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OGM'ye 9 pilot alınacak! Başvuru şartları açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 9 pilot alacak.

Haber Merkezi
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OGM'ye 9 pilot alınacak! Başvuru şartları açıklandı
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OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu 9 pilot sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvuru formunu doldurup istenilen belgelerle, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde kuruma şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilecek.

En az 70 alan adaylar başarılı sayılacak

Başvuruları kesinleşen adaylar sözlü sınava çağırılacak. Sınava katılacak aday listesi ile sınavın yeri ve tarihi "www.ogm.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

Sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacak. Sözlü sınav sonuçlarına göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak ilan edilen boş pozisyon sayısı kadar asil aday yerleştirmeye hak kazanacak.

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