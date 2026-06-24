Öğrenci affı geliyor, üniversiteye geri dönüş başlıyor

Besti KARALAR / ANKARA

AK Parti Grubu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı öğrenci affı ile ilgili yasal düzenlemeye son şekli verildi. Meclis kapanmadan yasalaştırılması planlanan düzenleme ile terör, yüz kızartıcı suç ve ağır disiplin cezası alanlar bu aftan yararlanamayacak.

Düzenleme iki gruba ayrıldı

2022 yılı öncesinde çeşitli nedenlerle üniversitelerden ilişiği kesilen ve öğrenci affından hiç yararlanmayanların başvurması öngörülürken, 2023 yılı sonrası ise terör ve ağır disiplin suçu almayan herkesi kapsayacak.

Kapsam genişletiliyor

Yükseköğretim Kanunu'na geçici madde eklenerek, 2022'deki af uygulamasının kapsamı genişletiliyor. Bu çerçevede 2022 yılında çıkarılan aftan yararlanmayanlar başvuru yapabilecekler. İkinci grup da ise 2023 sonrasında ilişiği kesilen kanunun belirlediği kurallar çerçevesinde başvuru yapılacak. Böylece yüzbinlerce öğrenciye 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrenime yeniden başlama imkanı sağlanmış olacak.

1 milyon üzerinde öğrenci var

AK Parti’nin araştırmasına göre, üniversitelerle ilişiği kesilen yaklaşık bir milyonun üzerinde kişi var. Bunların arasında daha önce çıkan aflardan yararlanmayanların sayısı da oldukça yüksek.

300 bin başvuru bekleniyor

AK Parti’nin çıkardığı etki analizine göre; en son çıkan öğrenci affından sadece 40 bin öğrenci yararlanmış. Şu anda bir milyonun üzerinde kişinin çeşitli nedenlerle yüksek öğrenim kurumlarından ilişiğinin kesildiği belirtilirken, bu aftan ise en fazla 300 bin kişinin başvuracağı tahmin ediliyor.