Öğrenci affı için düğmeye basıldı

BESTİ KARALAR

AK Parti’nin hazırlıklarına başladığı yasal düzenleme; Yüksek Öğretim Kurumu’nda(YÖK) değişiklikler öngörüyor. Staj, intörn ve tıbbın üst sınıfl arında olup ayrılan öğrenciler için af düşünülüyor.

Çeşitli nedenlerle ve Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremlerin yanı sıra afetler dolayısıyla eğitimlerine devam edemeyen öğrenciler için harekete geçildi. Yılbaşından sonra Meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme hayata geçerse bin 200 tıp öğrencisi de yararlanacak. Pratisyen hekimlik ve intörn düzeyine gelmiş ancak ayrılmak zorunda kalan tıp öğrencilerinin yanı sıra pek çok alanda öğrenciyi kapsaması bekleniyor.

Öğrenci aff ının kapsamının ise henüz netleşmediği anayasal ve katalog suç işleyen öğrencilerin kapsam dışı tutulabileceği belirtiliyor. Özellikle mezuniyet aşamasında ayrılan öğrenciler için büyük fırsat olarak görülen öğrenci aff ının, Ocak ayı ile birlikte Meclis gündemine gelmesi planlanıyor.

Kimler yararlanabilecek?

Düzenleme ile; azami öğrenim süresini doldurmuş olanlar, mezuniyet için yalnızca staj, intörnlük veya uygulamalı derslerden kalanlar ile ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde olup ilişiği kesilen öğrencilerin yararlanması öngörülüyor. Yapılacak düzenlemenin detayları ve kapsayacağı öğrenci grupları Meclis sürecinde netlik kazanacak. En son 2022 yılında çıkarılan af ile 4 milyondan fazla öğrenciye üniversitelerine dönme hakkı verilmişti. Yeni düzenlemeden de binlerce öğrencinin yararlanması bekleniyor.

Emeklilik yaşı yükseltiliyor

Yasal düzenleme ile ayrıca; akademisyenlerin emeklilik yaşının yükseltilmesi de gündemde. Yaş sınırının önce 72’ye, özel sözleşmelerle ise 75’e kadar uzatılabileceğinin de yasal düzenlemeye girebileceği belirtiliyor.