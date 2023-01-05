Öğrenci servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı
Gaziantep'te öğrenci servisi ile ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.
Nadir B. idaresindeki öğrenci taşıyan 47 DF 143 plakalı midibüs, Gaziantep-Kilis kara yolu Töreli Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta Osman Muhammet İsa yönetimindeki 79 MA 3222 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, ticari araçtaki Abdullah Nacar (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile midibüste bulunan 11 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Gaziantep'teki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Midibüs sürücüsü Nadir B. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.