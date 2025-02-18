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Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi

Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne giden öğrenci servisi, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken, hayatını kaybedenlerin de bulunduğu bildirildi.

Haber Merkezi
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Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar olduğu bildirildi
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Denizli’nin Sarayköy ilçesinden Buldan istikametine giden öğrenci servisi yağmur yağışının etkisiyle meydana gelen trafik kazasında hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi

Kaza, Sarayköy ilçesinden Buldan yönüne seyreden öğrenci servisinde, yağmur yağışının etkisiyle trafik kazası meydana geldi. Kazada hem yaralıların hem de hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Kazaya karışan servisin plakası 35 BYZ 354 olarak öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri müdahalede bulunurken, yaralılar en yakın hastaneye kaldırıldı.

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