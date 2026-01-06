Öğrenciler Ankara, İstanbul ve İzmir'de burs ve kredi zammını protesto etti: 7 gözaltı
Öğrenci Kolektifleri, 2026 yılı burs ve öğrenim kredisi için yapılan yüzde 33'lük zammı protesto etmek amacıyla eş zamanlı olarak Ankara, İstanbul ve İzmir'de yürüyüş düzenledi. Taksim'deki yürüyüşte 7 kişi gözaltına alındı.
Öğrenciler "NATO'ya 11.5 Milyar TL, Üniversiterli'ye 4 bin TL. Savaşa Değil Eğitime Bütçe" pankartı ve "Yoksulluğa mahkum olmayacağız" sloganıyla yürüdüler.
Taksim'de yürüyüşlerine izin verilmeyen gruba polis müdahale etti ve 7 kişi gözaltına alındı.