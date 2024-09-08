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Öğrenciler dikkat! Dolandırıcıların burs tuzağına düşmeyin...

Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler oldu... Uzmanlar, dolandırıcıların burs verme bahanesiyle öğrencileri ağlarına düşürmeye çalıştığını belirtti. Geri ödemesiz burs ile ilgili SMS veya e-mail'lerin dikkate alınmaması gerektiği ifade edildi.

Haber Merkezi
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Öğrenciler dikkat! Dolandırıcıların burs tuzağına düşmeyin...
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İnternet siteleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri her geçen gün artıyor.

Yeni eğitim ve öğretim yılı öncesi dolandırıcılar öğrencileri burs yardımı bahanesiyle ağına düşürmek için SMS ve mail gönderiyor.

Öğrencileri kandırmak isteyen dolandırıcılar, burs yardımı verilecek gibi öğrencilere gönderdikleri mesajların içerisindeki "Geri ödemesiz burs başvurunuz onaylanmıştır. Linke tıklayın, bilgilerinizi girerek burs başvurunuzu tamamlayın" şeklinde yazı göndererek iletişime geçtikleri kişileri ağlarına düşürmeye çalışıyor.

Dolandırıcılar, bu bilgiler sayesinde öğrenciler adına dijital cüzdan telefonda bulunan bazı uygulamalarına erişim sağlayarak dolandırıyor.

Uzmanlar, bu yardım bahanesini fırsata çevirmeye çalışanlara karşı uyarılarda bulunarak, ödenek bahanesiyle gelen linklere tıklanmaması ve istenen bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

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