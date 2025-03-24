Öğrencilerden Galata Köprüsü'nde oturma eylemi: Trafik durdu
Saraçhane'ye doğru yürüyen kalabalık öğrenci topluluğu, Galata Köprüsü'nde oturma eylemi yaparak trafiği durdurdu.
Beşiktaş'tan Kabataş'a sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen gençler bir süre sonra Taksim'e yönelmek istedi ancak konu polislerle müzakere edildi. O anlarda da polis Taksim yönüne giden caddelere barikat kurdu.
Yürüyüşe Meclisi Mebusan Caddesi üzerinden devam eden gençler Karaköy ve Galata Köprüsü üzerinden Saraçhane'ye gitmeye karar verdi.
Öğrenciler yürüyüş sırasında karar değiştirerek Galata Köprüsü'nde oturma eylemine başladı.