Öğrenciler için hükümete kira desteği çağrısı

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Oğuz Kaan Salıcı, üniversitede kayıt döneminin başlamasıyla ortaya çıkan öğrencilerin barınma sorununun çözümü için hükümete çağrı yaptı.

Salıcı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

KYK yurtlarının kapasitesi yetersiz, özel yurtların fiyatları ise pahalı. Maddi durumu olmayan gençler, denetimsiz vakıfların yurtlarına mahkûm ediliyor. Yoksulluğu istismar eden zihniyet, sübvanse edilmiş fiyatlar sayesinde gençlere kendi inanç yorumlarını dayatıyor.

Gençlerin ve ailelerin imdadına uygun fiyatlı ve konforlu imkânlarıyla bizim belediyelerimiz, halkçı büyükşehir belediyelerimiz yetişmeye çalışıyor. Bu değerli özverilerini kutluyorum.

Hükümete yaptığım çağrımı tekrarlıyorum. KYK veya üniversite yurduna kayıt yaptıramayacak öğrenciler için kira desteği açıklayın. 18-20 yaş arasındaki gençlerimizi, evlatlarımızı mağdur etmeyin. Kiralar ateş pahası ama barınma, her öğrencinin hakkı. Eğitimin olmazsa olmazı.”