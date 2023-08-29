Öğrenciye vergisiz telefonda en çok merak edilen marka uygulama dışı kaldı

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, öğrencilere ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonuyla ilgili merak edilen ayrıntıları açıkladı. Vergisiz telefon markaları kapsamayacak. Bakan Uraloğlu düzenlemeden 7 milyon öğrencinin yararlanacağını belirtti.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunda, öğrencilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl satın alacağı merak ediliyordu. En çok merak edilen marka uygulama dışı kaldı.

Hürriyet'e konuşan Bakan Uraloğlu şu bilgileri verdi:

"ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak.

Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak.

Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak.

Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak.

Türkiye’de üretenler içinde Samsung, General Motor var, Huawei, Apple yok.

Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak"

Teklifler alındı süreç devam ediyor

Bakan Uraloğlu, projenin kamuya maliyetinin yıllık birkaç milyar lira olacağını belirterek şunları ifade etti: "10 GB bedava internet için 3 operatörden teklifleri aldık, kamuya maliyeti yıllık birkaç milyar TL olacak. Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak. Bunun takibini biz BTK aracılığıyla yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Genel Seçimleri öncesinde yükseköğrenimdeki gençlere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanacağını söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz” ifadelerini kullanmıştı.