Öğretmen adayları bile iş kuyruğunda! Belediyenin 133 kişilik kadrosuna 4 bin kişi başvurdu

Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta alımı için ilan açtı. 133 personelin alınacağı ilana saatler içinde 4 bini aşkın kişi başvurdu.

“Ankara dışından gelen bile var”

İş başvurusunda bulunmak için belediyeye gelen binlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu. Çeşitli illerden ve çok çeşitli bölümlerden mezun olan gençler, ilana yoğun ilgi gösterdi.

Öğretmen adayları iş kuyruğunda!

Atamalardan ümidi kalmamış coğrafya öğretmenliği mezunlarından siyaset bilimi ve kamu yönetimi mezunlarına kadar birçok genç çareyi ABB’de aradı.

Zabıta adaylarından bazıları Cumhuriyet’e konuşarak mezun oldukları bölümü ve neden başvuru yaptıklarını anlattı. KPSS’den 71 aldığını söyleyen ismini söyleme istemeyen bir kişi, coğrafya öğretmenliğinden mezun olduğunu belirtti. Öğretmen atamalarının yetersizliğinden dolayı öğretmenlik için çabalamayı bıraktığını aktaran öğretmen umudunun kalmadığını ifade etti.

“Sürdürülebilir iş arıyorum”

2017 yılında Aksaray Üniversitesi’nden Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olduğunu söyleyen İ.A, KPSS’den 75,900 aldım ama içeride çoğu kişi 80 üstü puan almış. İ.A, “Fizyoterapistler var. Alınır mıyım bilmiyorum. Başvurabildiğim yere başvurmak istiyorum. Artık sürdürülebilir bir iş arıyorum” dedi.

“Memur olmak için her ilana başvuru yapıyorum”

Alımların oldukça azaldığını söyleyen diğer bir kişi de, memur olmak istediği için başvurabildiği her yere başvurduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal yapılan alımlarla ilgili ise şu bilgileri verdi: “Zabıta Daire Başkanlığı bünyesine 133 zabıta arkadaşımızı daha katacağız. 4 bine yakın başvurumuz oldu. Kadın arkadaşlarımız için 1.60 boy erkek arkadaşlarımız için 1.67 boy olmak üzere; KPSS 2024’ten P3 notu en düşük 65 olacak şekilde başvurular yapıldı.”

ABB’ye başvurular devam ediyor

Başvuru yapmak isteyen adaylar, 11 Ekim’e kadar http://ankara.bel.tr adresinden online başvuru yaptıktan sonra gerekli belgelerle Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen başvurularını iletebiliyor. Başvurunun ilk aşamasını başarıyla geçen yurttaşlar için mülakat tarihleri ise 18-24 Ekim olarak açıklandı.