Öğretmen, müdür ve müdür yardımcılarının ders ve ek ders saatlerinde değişiklik



Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde görev yapan yönetici ve öğretmenlerin ders ile ek ders saatlerinde değişikliği gidilerek ilgili Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2026 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 89 uncu maddesi ile 439 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yürürlüğe konulan yeni kararla, eğitim kurumlarındaki farklı branşlar, özel eğitim alanları, rehberlik servisleri ve yeni kurulan akademik birimlerdeki çalışma saatlerini yeniden düzenlendi.

Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, meslek ve teknik ortaöğretim kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları mütdür ve müdür başyarımcaları haftada 25 saat ders görevi verilecek.

Her türdeki anadolu liseleri, fen liseleri sosyal bilimler liseleri, spor liseleri, meslek ve teknik ortaöğretim kurumları, özel eğitim okul ve kurumları ile okul öncesi eğitim kurumları müdür ve müdür yardımcıları haftada 20 saat ders görevi verilecek.



Olgunlaşma enstitülerinin öğrenci bulanmayan 'Araştırma ve Geliştirme' Tanıtım ve Pazarlama, Tasarım ve Üretim bölenlerinde görevli öğretmenlerin ders yılı süresinde haftada 15 saat ders görev verilecek.

Öğretmenlik Mesleği Kanunu kapsamında Millî Eğitim Akademisine bağlı eğitim ve uygulama merkezlerinde müdürlük görevini ikinci görev olarak yürütenlere haftada 30 saat, müdür yardımcılığı görevini yürütenlere ise haftada 20 saat ders görevi verilecek.

Türkçe ve matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen asgari öğrenci çıktılarını edinememiş olduğu tespit edilen öğrencilere yönelik dersler için her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek üzere, 10 öğrenciye kadar bir öğretmenin görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

Yetişkin Eğitimi ve Kursları kapsamında yarıyıl ve yaz tatillerinde eğitim yapılan kurumlarda görevlendirilen yöneticilere haftada 10 saat, alan/atölye/laboratuvar şefleri ile kurs öğretmenlerine haftada 44 saat, diğer öğretmenlere ise haftada 30 saat ders görevi verilebilecek.

Ayrıca Akademi bünyesinde hazırlık eğitimine alınan öğretmen adaylarının eğitimlerinde görev alan öğretmenlerin haftalık ders yükleri "hazırlık eğitimi uygulama öğretmenleri" için haftada 5 saat, "hazırlık eğitimi okulu müdürleri" için haftada 3 saat ek ders görevi olarak tanımlandı.

Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde (RAM) görev yapan rehberlik öğretmenlerinin ders yılı süresince haftalık ders görevi 15 saat olarak belirlendi.