Öğretmenler dikkat! İl içi atama sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 22 Mayıs 2024 tarihinde heyecanla beklenen il içi atama sonuçlarını açıkladı. Başvuruda bulunan öğretmenler, MEBBİS üzerinden atama sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
İl milli eğitim müdürlükleri İl içi tayin ve atama sonuçlarını resmi internet adresinden ilan etti.
Yapılan açıklamada; "2024 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Taslak Atama Sonuçları yayınlamıştır. Kararnameler Mebbis üzerinden okullara gönderilmiş olup; ilgililere ait kararnameler MEBBİS Eğitim/Öğretim Modülünden alınabilmektedir" denildi.
İl içi atama listesinin tamamının gün içerisinde MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor. Başvuruda bulunan öğretmenler, sonuçları MEBBİS üzerinden görüntüleyebilecek.
Sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
MEB'in resmi internet sitesine (https://www.meb.gov.tr/) girin
"E-Devlet" menüsüne tıklayın.
"Personel İşlemleri" sekmesine tıklayın.
"Atama Sonuçları Sorgulama" seçeneğini seçin.
T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.
Açılan ekrandan il içi atama sonuçlarınızı görüntüleyebilirsiniz.