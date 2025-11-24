Öğretmenler Günü neden 24 Kasım'da kutlanıyor?

24 Kasım Öğretmenler Günü meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmek amacıyla Türkiye’de 1981 yılında ilan edildi.

26 Şubat 1981’de Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği’nde, bu günün ilan edilmesinin amacı şöyle anlatılıyor:

“Öğretmenler arasında sevgi ve saygı bağlarım kuvvetlendirmek, Atatürk ilkelerine ve inkılâplarına bağlı, kaderde, kıvançta ve tasada ortak olup mesleğe ömür vererek emekli olmuş öğretmenlerin hizmetlerinin unutulmayacağı duygusunu vermek, ölümsüz Başöğretmen Büyük Atatürk'ü ve ebediyete göçmüş bulunan öğretmenleri anmak, mesleğe yeni giren genç öğretmenlerde mesleklerinin yüceliği bilincini uyandırmak, böylece meslek dayanışmasını ve öğretmenliğin saygınlığını güçlendirmektir.”

Neden 24 Kasım?

24 Kasım’ın Öğretmenler Günü olarak seçilme nedeni, 1928’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başöğretmen sıfatını resmen aldığı günün yıldönümü olması.

Kararın 1981’de alınması ise bu yılın Atatürk’ün doğumunun 100. yılı olmasından kaynaklanıyor.

Dünyada başka öğretmenler günleri de var.

Bunların en popüleri ise 5 Ekim.

Bu tarihin seçilme nedeni ise Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) öğretmenlerin statüsü hakkındaki tavsiyelerini 5 Ekim 1966’da yayımlamış olması.

BM, 1994’te 5 Ekim’i bu nedenle Öğretmenler Günü olarak ilan etti.