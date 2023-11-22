Öğretmenlere bir maaş ikramiye teklifi: Her 24 Kasım'da verilsin

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İki gün sonra 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün kutlanacağını anımsatan Destici, dünyadaki başarı ve ilerlemelerin önce annelerin, sonra da öğretmenlerin eseri olduğunu ifade ederek, "Her 24 Kasım'da öğretmenlerimize bir maaş ikramiye verilmesini teklif ediyoruz. Evet bunun bütçeye bir yükü olacağı söylenecektir. Biz de diyoruz ki öğretmene, eğitime, gençliğe, çocuğa, öğrenciye verilen hiçbir şey yük olmaz. Tam tersine misliyle size kazanç olarak döner." diye konuştu.

"50+1 Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin temel taşıdır"

Asgari ücret tespitinin temmuz ve ocak aylarında güncellenmesinin partisinin önerisiyle hayata geçirildiğini savunan Destici, enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesi halinde asgari ücretin yılda bir belirlenebilmesinin mümkün olduğunu belirtti.

Destici, "yüzde 50+1" tartışmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Açıkça ifade edelim ki 'yüzde 50+1' Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yani başkanlık sisteminin temel taşıdır. Bu taş yerinden oynarsa başkanlık sistemi çöker. Binaenaleyh bu husus tartışmaya kapalı olmalıdır. Yapılacak olan ya da tartışılacak olan nedir? Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu ivedilikle demokratikleştirilmelidir. Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilmelidir. Anayasa'ya aykırı bir şekilde yapılan Hazine ve seçim yardımı mutlaka kaldırılmalıdır."