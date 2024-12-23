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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tarih açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişikliği başvuruları, 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

İHA
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Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları için tarih açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin Bakanlık kadrolarında görev yapan öğretmenlerden Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde sayılan "aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenler"den birine bağlı olarak mazereti bulunanların yer değiştirmene ilişkin duyuru yayımlandı.

Duyuruya göre başvurular iki aşamalı olarak sistem üzerinden alınacak. Öğretmenler birinci aşamada 30 Aralık 2024-8 Ocak 2025 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden eğitim kurumu tercihinde bulunacak.

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru işlemlerinde görev süreleri hesaplanırken 28 Şubat tarihi esas alınacak. Atamalar ise 16 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 17 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılacak.

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