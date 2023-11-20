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Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süreleri 22 Kasım'a uzatıldı

Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi
İHA
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Öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma süreleri 22 Kasım'a uzatıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin mesleki eğitim çalışma sürelerinin 22 Kasım’a kadar uzatıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, resmi eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin 19 Kasım 2023 Pazar günü sona eren ve uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışma süresi, 22 Kasım Çarşamba günü saat 23.59'a kadar uzatıldı.

 

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