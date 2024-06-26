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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Haber Merkezi
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Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi Meclis'e sunuldu
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Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güler, "Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetirme modelinin kurulması zorunluluk haline gelmiştir." açıklaması yaptı.

Güler, "Öğretmene şiddete uygulanacak cezalar bu teklifimizde artırmaya yönelik düzenlendi." dedi.

 

 

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