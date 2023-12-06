Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış' yasağı
Gazeteci Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
İHA
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davada yargılanmasına bugün başlandı.
Ogün Samast'a 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.
Samast'ın 6 Mart 2024'te yapılacak duruşmada savunma yapması bekleniyor.