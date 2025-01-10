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Hrant Dink davasında Ogün Samast'a zaman aşımı kararı!

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı.

Haber Merkezi
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Hrant Dink davasında Ogün Samast'a zaman aşımı kararı!
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastine ilişkin, tetikçi Ogün Samast’ın "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı.

6 sanık hakkında zaman aşımı kararı

Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adem Sağlam ise örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Ogün Samast duruşma sonrası Trabzon Adliyesi’nden ayrıldı

Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katıldıktan sonra açıklama yapmadan Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı.

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