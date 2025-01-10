Hrant Dink davasında Ogün Samast'a zaman aşımı kararı!
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesi olayının sanığı Ogün Samast’ın yargılandığı örgüt davasında karar çıktı.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in suikastine ilişkin, tetikçi Ogün Samast’ın "FETÖ’ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan yargılandığı 12 sanıklı davada karar açıklandı.
6 sanık hakkında zaman aşımı kararı
Ogün Samast ve 6 sanık hakkında zaman aşımı nedeniyle düşme kararı verildi. Sanıklardan Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adem Sağlam ise örgüt üyeliğinden 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.
Ogün Samast duruşma sonrası Trabzon Adliyesi’nden ayrıldı
Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katıldıktan sonra açıklama yapmadan Trabzon Adliyesi'nden ayrıldı.